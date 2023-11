Desenrola: bancos abrem mais cedo nesta quarta (22) para renegociação de dívidas; saiba quais

Quem está com dívidas em atraso e quer aproveitar as condições especiais do programa Desenrola Brasil, do governo federal, deve ficar atento: as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil (BB) abrem uma hora mais cedo nesta quarta-feira (22). O horário de atendimento especial é parte do "Dia D" do Desenrola, promovido pelo Ministério da Fazenda. As agências dos dois bancos vão abrir a partir das 9h, no horário local.

Os bancos privados Itaú, Bradesco e Santander informaram que não vão alterar os horários de funcionamento de suas agências.

VEJA MAIS

Caixa Econômica Federal

A Caixa informou que todas as suas agências vão abrir uma hora mais cedo, de acordo com o horário de cada região. Essa ação foi tomada para incentivar a renegociação de dívidas que, segundo a instituição, já chegou a R$ 5 bilhões por meio do Desenrola. Ao todo já foram regularizados, por meio do programa, cerca de 273.550 contratos em atraso de 215.216 clientes.

Além do Desenrola, nesta quarta-feira, o banco irá realizar atendimentos para negociação de dívidas do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) e quitação de contratos do Minha Casa, Minha Vida.

Banco do Brasil

Assim como a Caixa, as agências do BB também adotaram o funcionamento mais cedo. Segundo a instituição, serão mais de quatro mil pontos com horário ampliado para atender ao público do Desenrola.

Bancos privados

Os bancos privados, como Itaú, Bradesco e Santander, não alterarão seus horários de funcionamento nesta quarta-feira. No entanto, todos oferecem atendimento digital para renegociação de dívidas do Desenrola.

O Itaú, por exemplo, irá promover renegociações com clientes da faixa 2 do Desenrola (pessoas com renda de até R$ 20 mil) por meio de seus canais de atendimento. Para os clientes que se enquadram na faixa 1 (renda bruta mensal de até R$ 2.640 ou com inscrição no CadÚnico), o procedimento será feito pela plataforma oficial do Desenrola.

Já o Santander e o Bradesco informaram que os clientes poderão renegociar dívidas enquadradas no Desenrola por meio da plataforma gov.br e pelos canais digitais dos bancos.

Sobre o Desenrola

O Desenrola Brasil é um programa do governo federal que ajuda as pessoas a quitarem as dívidas que estão atrasadas. O programa contempla dívidas de até R$ 20 mil, que podem ser bancárias ou não bancárias, como contas de luz, água, cartão de crédito, varejo, educação, entre outras. Os descontos nas dívidas podem chegar a até 99%, e o parcelamento pode ser feito em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)