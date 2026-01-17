Desaparecimento de corretora em Caldas Novas, interior de Goiás, completa um mês sem respostas

O desaparecimento da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, completa um mês neste sábado (17) e permanece sem solução. O sumiço da mulher no subsolo de um prédio em Caldas Novas, no interior de Goiás, envolve circunstâncias que despertaram grande repercussão e mistério.

Familiares e amigos não têm notícias dela desde 17 de dezembro de 2025. Segundo a mãe, Nilse Alves Pontes, não existe qualquer imagem de Daiane após o momento em que ela desce do elevador do condomínio.

Início do mistério

Na noite do desaparecimento, Daiane se incomodou com um corte de energia no apartamento onde vivia e decidiu verificar o problema. Ela desceu alguns andares pelo elevador, onde encontrou um vizinho, e conversou com ele sobre a queda de luz.

Câmeras de segurança registraram a interação até o momento em que ambos descem no 2º subsolo. O vídeo, porém, apresenta um corte de dois minutos. Quando as imagens retornam, Daiane aparece voltando sozinha para o elevador. Ao subir, ela encara a câmera de segurança e desembarca no 1º subsolo.

Vídeos enviados para amiga

Todo o percurso havia sido gravado por Daiane para enviar a uma amiga, incluindo imagens do apartamento sem luz, do deslocamento até o elevador e de uma conversa com o porteiro, a quem ela questiona sobre a queda de energia.

Ela ainda iniciou um novo vídeo ao voltar para os andares superiores, mas este último nunca chegou a ser enviado.

Contato com familiares

A família, que mora em Uberlândia (MG), possui seis apartamentos em Caldas Novas, administrados por Daiane. Ela deveria viajar para Minas Gerais para passar o Natal e, depois, retornar ao estado goiano para atender a alta demanda do Ano Novo, enquanto a mãe assumiria temporariamente a gestão das locações.

No dia seguinte ao desaparecimento, Nilse e a neta tentaram contato telefônico com Daiane, sem sucesso. A última conversa havia ocorrido na manhã anterior. Ao entrarem no apartamento, perceberam que ela não estava. Buscas em outros imóveis da família também não tiveram resultado. A família registrou boletim de ocorrência e procurou hospitais, UPAs e conhecidos, mas nenhum sinal da corretora foi encontrado.

Investigações

O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Goiás, que apura as circunstâncias do desaparecimento de Daiane Alves Souza.