Dentista é preso suspeito de estupro contra influenciadora digital em consultório

Um dentista de 37 anos foi preso, nesta terça-feira (12), por suspeita de estupro contra uma influenciadora digital, de 33 anos, dentro do consultório, no Distrito Federal (DF). A operação foi conduzida pelas equipes da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). O homem foi levado à delegacia e prestou esclarecimentos sobre o caso.

O dentista é especializado em harmonização facial. A vítima havia estabelecido contato com o acusado por meio das redes sociais. Após persuasão por parte do profissional, a influencer concordou em visitar o consultório para uma avaliação que antecederia um procedimento estético.

Ao chegar ao consultório do dentista, no final do expediente, a vítima permitiu que o profissional examinasse o corpo, já que ela havia passado por várias intervenções cirúrgicas estéticas após um significativo processo de perda de peso. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado quando o dentista, ao olhar os glúteos da influencer, alegou a necessidade de testar a sensibilidade, desferindo um tapa em suas nádegas.

Estupro

Sentindo-se constrangida, a vítima disse que ia embora, mas o dentista apegou à força e a estuprou. Mesmo em meio aos apelos para ser liberada, a mulher gritava em busca de ajuda. O dentista sabia que não havia testemunhas no local e seguiu com o ato forçado. Em um momento de desespero, o dentista puxou a vítima novamente e rasgou as roupas.

Completamente aterrorizada, a influenciadora relatou aos policiais que, sem condições de resistir, cedeu, permitindo que o agressor consumasse o ato sexual. Após o crime, o dentista retomou a conversa sobre os procedimentos estéticos planejados, como se nada de extraordinário tivesse ocorrido.

Ainda abalada, a vítima encontrou seu ex-marido e filha no shopping, onde ambos a aguardavam. No trajeto de volta para casa, ela compartilhou com ex-companheiro o ocorrido. De imediato, o casal dirigiu-se à delegacia para registrar a ocorrência.

Vestígios de agressão

As roupas da vítima foram confiscadas como evidência e ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito. Os resultados confirmaram a presença de evidências de violência compatíveis com a prática de conjunção carnal. Diante das provas acumuladas, as autoridades solicitaram ao Poder Judiciário a decretação da prisão temporária do suspeito. A prisão do acusado foi estabelecida por um período de 30 dias, podendo ser prorrogada por um período equivalente e até mesmo convertida em prisão preventiva.