Homem é preso por estupro de vulnerável e lesão corporal qualificada contra mulher, em Barcarena

Um homem foi preso, na última quarta-feira (6), pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal qualificada contra mulher pela condição do sexo feminino. A prisão ocorreu na vila dos Cabanos, em Barcarena, na região nordeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil de Vila dos Cabanos, o homem foi preso saindo de seu local de trabalho, quando tentou empreender fuga ao avistar a equipe policial, mas foi alcançado e contido.

Além do mandado de prisão preventiva, a equipe policial também cumpriu mandado de busca e apreensão no endereço do investigado, logrando êxito em encontrar uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 28. O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil e, agora, se encontra à disposição do Poder Judiciário.​