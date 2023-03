Dentista é acusada de assédio moral e sexual por ex-funcionários: 'passava a mão no corpo'

A dentista Larissa Bressan, proprietária de uma clínica odontológica de luxo em São Paulo, é acusada de assédio moral e sexual por ex-funcionários. Pelo menos 11 pessoas que trabalham na clínica relataram ao programa Fantástico, da Rede Globo, toques inapropriados e o constrangimento sexual por parte da ex-chefe. Segundo eles, gritos e humilhações faziam parte da rotina do estabelecimento. Ela nega as acusações.

Um homem relatou que, logo no primeiro dia de trabalho, Larissa o levou para conhecer a equipe. "Estava todo mundo na sala, estavam conversando, e uma menina se abaixou para pegar uma coisa no armário pessoal. A Larissa veio por trás dela, pegou a cabeça da menina, levou até a vagina dela e esfregou como se tivesse fazendo alguma coisa ali nessa região", disse um homem,

Outra ex-funcionária, uma jovem que ficou um ano e meio no consultório, afirma que a dentista abaixava as calças e mostrava as partes íntimas. "E ela passava a mão, fazia as pessoas cheirarem”.

Ainda conforme as denúncias, Larissa costumava fazer o que chamava de "brincadeiras de grupo", nos momentos em que não havia pacientes.

“O Gato-mia. Foram duas vezes quando eu estava lá. Chamou todo mundo para entrar na sala de esterilização, que é uma sala muito pequena. Toda a equipe, dez pessoas na sala. Pegava um funcionário, colocava fora da sala. E enquanto essa pessoa entrava na sala e com os olhos fechados, tentava encostar em alguém e descobrir quem era. A Larissa aproveitava para passar a mão em todo mundo. Em mim, inclusive, foram várias vezes”, relatou ex-funcionário.

VEJA MAIS

Os funcionaram afirmam, ainda, que também ouviam gritos e eram constantemente humilhados por Larissa. "Não acredito, vocês queimaram o motor elétrico de novo. Eu juro por Deus, que se eu tivesse a possibilidade, se eu pudesse, eu te jogava do 12º andar”, disse a dentista em um dos áudios divulgados pelo Fantástico.

Defesa

Em nota, a defesa negou todas as acusações. "Em 11 anos de consultório, nunca houve notícia a respeito dos fatos" narrados pelo denunciantes, bem como "qualquer reclamação formal", afirmam os advogados. Além disso, a defesa alega que "em nenhum momento esses funcionários a procuraram para uma conversa" e que "os ataques à honra da cirurgiã-dentista começaram após a demissão de um funcionário".

De acordo com a defesa, Larissa é alvo de uma "campanha de discurso de ódio".