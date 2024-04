Dengue: com vacinas perto do prazo de validade, imunização será ampliada; veja como

As vacinas contra a dengue com validade até o dia 30 de abril deste ano serão ofertadas para mais pessoas, segundo nota técnica publicada pela Câmara Técnica de Imunizações do Ministério da Saúde na quinta-feira, 17. Até o momento, as doses são direcionadas ao público na faixa etária de 10 a 14 anos, porém, com a mudança, pessoas de 4 a 59 anos poderão se vacinar nas cidades onde já ocorre a imunização.

Apesar da decisão de liberar a ampliação das faixas etárias no Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde pontua que a vacinação do novo público ficará a critério dos próprios municípios que tiverem doses sobrando. Uma segundo nota técnica será enviada aos estados com a nova orientação.

Prioridade contra a dengue

O Ministério da Saúde reforça que a faixa etária de 10 a 14 anos deve ser priorizada. Este é o público que já vinha sendo alvo da imunização desde o início de março. Apesar disso, a baixa adesão fez com que doses estocadas nos municípios se aproximassem da validade.

A segunda dose será garantida para o público que tomar a vacina nesta antecipação.

De acordo com a pasta, não é possível quantificar as doses disponíveis com esta data de validade, uma vez que já foram distribuídas e as aplicações não são informadas imediatamente ao Ministério. Os dados podem demorar dias ou semanas para serem repassados para o sistema federal.

“De maneira excepcional, a ampliação da vacinação será permitida nas unidades de saúde durante a jornada de trabalho, preferencialmente para a população entre seis e 16 anos de idade. Esta estratégia poderá ser ampliada até o limite etário especificado na bula da vacina Qdenga”, decidiu o Ministério para as vacinas com vencimento até 30 de abril.

A pasta ainda pediu que seja intensificada nos estados e municípios a comunicação em prol da vacinação e as estratégias para atrair o público para a imunização.

Com informações de Metrópoles.