Delegado investigado por morte de Marielle Franco escreveu livro sobre o crime

O delegado Giniton Lages, que comandou as primeiras investigações do caso Marielle Franco e virou alvo de busca e apreensão neste domingo (24), lançou em 2022 o livro "Quem matou Marielle? Os bastidores do caso que abalou o Brasil e o mundo, revelados pelo delegado que comandou a investigação". A obra, escrita em parceria com Carlos Ramos e publicada pela Editora Matrix, narra em detalhes o trabalho de apuração do crime, desde os primeiros momentos após o assassinato até a saída de Lages do caso.

Lages foi um dos alvos na Operação Murder, Inc., que prendeu os suspeitos de mandar matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento do delegado das funções da Polícia Civil e definiu que ele terá que usar tornozeleira eletrônica. Ao todo, foram três mandados de prisão cumpridos, além de 12 de busca e apreensão, todos no Rio de Janeiro.

Delegado e ex-titular na DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), ele foi o primeiro a chefiar as investigações sobre a morte da vereadora, mas admitiu erros e foi trocado.

VEJA MAIS

O livro conta com 296 páginas e, segundo a descrição da editora, ele apresenta "em detalhes como foi esse trabalho de apuração do crime, acompanhando os bastidores do caso na visão de Giniton Lages, o primeiro delegado designado para a tarefa e que enfrentou diversas dificuldades para a elucidação do homicídio".

"Um livro também feito para auxiliar a sociedade a se preparar melhor para lidar com situações semelhantes no futuro e, se possível, evitá-las", cita a descrição, disponível no site da Editora Matrix.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)