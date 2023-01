De boné e máscara, ex-ministro Anderson Torres deixa Miami; desembarque no Brasil será neste sábado

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, está a caminho do Brasil. O embarque aconteceu na noite desta sexta-feira (13/01). “Camuflado” de boné e máscara, vídeo mostra momentos antes do embarque na Flórida. A previsão de chegada de Torres, em solo brasileiro, é neste sábado (14/01). As informações são do Metrópoles.

Anderson Torres estava sendo escoltado pela polícia americana. Uma pessoa o questiona se ele vai se entregar à policia. Torres chega a se virar, mas não responde nada. Veja!

Fontes ligadas ao blog da jornalista Natuza Nery, no bilhete aéreo do ex-parlamentar constam somente os nomes “Anderson Gustavo” e que é provável que a prisão ocorra sem alarde e sem imagens.