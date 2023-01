Ministro da Justiça diz que vai pedir extradição de Anderson Torres se ele não voltar ao Brasil

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta sexta-feira (13) que irá pedir a extradição do ex-ministro Anderson Torres, caso não se apresente à Polícia Federal até segunda-feira (16). O ex-secretário de segurança do DF está nos Estados Unidos, passando férias, mas tem prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por supostamente ter se omitido durante as invasões de 8 de janeiro, em Brasília (DF), enquanto ocupava o cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal. As informações são de O Globo.

A ameaça de extradição feita por Dino vem após Torres, em mensagem pelas redes sociais, na terça-feira, garantir que iria interromper as férias e retornar ao Brasil, o que não ocorreu.