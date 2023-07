Criminosos ateiam fogo em ônibus com passageiros dentro; vídeo

Na noite da última terça-feira (18), criminosos atearam fogo em um ônibus usando coquetéis molotov. No momento em que o veículo começou a incendiar, passageiros ainda estavam no coletivo e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista.

As vítimas foram encaminhadas ao hospital e a Polícia Militar (PM) informou que o motorista, de 55 aos, está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O setor de trauma registrou a entrada de mais duas mulheres que foram liberadas durante a madrugada desta quarta-feira (19). De acordo com a PM, ninguém foi preso.

O crime aconteceu na região central de João Pessoa. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os momentos de tensão. Veja:

Equipes das polícias Civil, Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local. As chamas foram controladas, mas o veículo teve danos irreversíveis.

VEJA MAIS

Segundo o Tenente Moreira, da PM, uma guarnição realizava uma operação na região quando foi informada sobre o ocorrido."Quando chegamos, ainda haviam várias pessoas saindo do veículo em chamas. A informação que uma das vítimas nos passou é de que dois homens subiram no veículo, deram várias coronhadas no motorista e atearam fogo", afirmou. "A vítima nos relatou que não foi com intuito de assalto", completou. Até o momento, não há informações sobre a motivação do atentado.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).