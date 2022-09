Criança mantida refém por 16 horas é libertada após sequestrador ser atingido por atirador de elite

Um sequestro que começou por volta das 18h desta quarta-feira (21) terminou às 10h15 desta quinta-feira (22), após o criminoso ser baleado por um atirador de elite da Polícia Militar de Minas Gerais. O caso ocorreu em Belo Horizonte, capital mineira. As vítimas, uma criança de 7 anos e um jovem de 23 anos, foram libertadas sem ferimentos, enquanto o sequestrador foi socorrido em estado grave. As informações são do G1 MG.

Tudo começou quando o homem armado invadiu a casa da ex-mulher, que conseguiu fugir. O filho e o jovem, que também é parente dela, estavam no imóvel e foram feitos reféns.

Durante as negociações, o sequestrador fez exigências que não poderiam ser atendidas, pois colocariam outras pessoas em risco, como a presença da ex-companheira no local, segundo a porta-voz da Polícia Militar, Layla Brunella.

Leandro já havia sido preso por homicídio. Em 2008, ele matou a ex por não aceitar o fim do relacionamento e cumpria a pena pelo crime, mas estava sob liberdade condicional.

A Polícia Militar informou que após todas as tentativas de negociação terem se esgotado, a corporação tomou a decisão de acionar um atirador de elite.

"A gente lamenta muito, não é o desfecho que a gente gostaria, mas foi o desfecho possível para salvar a vida desses reféns, da criança e do jovem de 23 anos", explicou a major Layla Brunnela, porta-voz da corporação.

Em uma das conversas, o suspeito chegou a afirmar: "eu vim para morrer aqui".