VÍDEO: criança de dois anos quase se afoga em piscina de casa

Uma criança, identificada como Maitê, de apenas dois anos, foi vítima de um quase afogamento na piscina de sua casa em Indaial, Santa Catarina. O vídeo do incidente, foi compartilhado pela Mãe, Maria Isabel Pereira, nas redes sociais, como forma de alerta para outros pais.

No Brasil, os afogamentos em piscinas são a segunda maior causa de morte acidental entre crianças de um a quatro anos, e 90% desses casos ocorrem em ambientes familiares. A mãe relatou que estava na piscina com a filha na tarde de terça-feira (14), quando saiu rapidamente para desligar o macarrão no fogão em uma área próxima. Ao virar as costas, Maitê, que estava na parte rasa da piscina, caiu para o fundo.

Felizmente, o pai de Maitê ouviu o barulho e correu para ajudá-la, conseguindo retirá-la da água rapidamente. "Ela nem engoliu água. Quando a abracei e vi que estava sã e salva, parecia que eu tinha abraçado o mundo", recorda a mãe.

O Capitão Jonas Lemos Talaisys, dos bombeiros militares em Blumenau, enfatiza que crianças devem sempre ser supervisionadas enquanto estão na água. Ele recomenda a instalação de barreiras físicas, como cercas, para evitar que os pequenos tenham acesso livre às piscinas. "O afogamento de crianças é rápido e pode ser silencioso; elas podem submergir rapidamente", alerta.

Além da supervisão constante, é aconselhável que as crianças usem coletes salva-vidas ou boias. Em caso de emergência, os pais devem retirar imediatamente a criança da piscina jogando uma boia primeiro e depois pulando na água para resgatá-la. É crucial ligar imediatamente para o Samu pelo telefone 192 ou para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 após o resgate.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)