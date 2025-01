Homem de 44 anos morre afogado na praia do Farol, em Mosqueiro

Fábio de Almeida, de 44 anos, morreu afogado na praia do Farol, em Mosqueiro, distrito de Belém. O caso ocorreu na manhã de domingo (12), por volta das 10h, momento em que a vítima estava acompanhada da família na praia. De acordo com informações de testemunhas, o homem entrou na água e não conseguiu retornar à faixa de areia.

Ainda conforme as pessoas que estavam próximas, a correnteza estava forte e a maré bastante alta no momento do acidente. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para resgatar o homem.

Segundo a polícia, Fábio foi socorrido ao Hospital Geral de Mosqueiro, onde a morte dele foi confirmada.​

Por nota, a Polícia Civil informou que a Seccional de Mosqueiro apura as circunstâncias da morte. Perícias foram solicitadas e testemunhas foram ouvidas. O Corpo de Bombeiros, em nota, confirmou que atendeu a ocorrência e que a vítima foi encaminhada para o Hospital Geral de Mosqueiro.