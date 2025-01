Criança de três anos com síndrome de Down morre afogada em bebedouro para cavalos

Um menino de três anos, identificado como Fábio Ribeiro Benites, foi encontrado morto em um bebedouro para cavalos em uma chácara localizada em Caarapó, no Mato Grosso do Sul, na última quarta-feira, (1º). O corpo da vítima foi descoberto pelo irmão mais velho, que ainda tentou socorrê-lo após incidente.

De acordo com o delegado que está cuidando do caso, a família levou Fábio ao Hospital São Mateus, onde ele chegou sem vida. O pai do menino relatou que não estava em casa no momento do acidente e recebeu uma ligação do filho mais velho informando sobre o afogamento do irmão caçula, que tinha síndrome de Down.

O menino relatou que encontrou o irmão afogado dentro da caixa d'água dos cavalos. "Ele costumava brincar perto dessa caixa", explicou o pai ao delegado.

A mãe estava em casa no momento do incidente, mas não viu quando o filho se afogou.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava no hospital ainda tentou reanimar a criança, mas infelizmente não obteve sucesso.

