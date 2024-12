Criança de cinco anos morre soterrada em igarapé de Jacareacanga

Uma criança de cinco anos morreu soterrada, na tarde da última quinta-feira (05/12), em um igarapé de Jacareacanga, município da região do sudoeste do Pará. O menino de cinco anos estava brincando no igarapé, conhecido como Sonrisal, com o irmão também de cinco anos, pulando de um barranco de pequena altura, quando a terra se desprendeu e soterrou o garoto. A criança ficou soterrada por alguns minutos embaixo d’água até ser encontrada por pessoas que estavam próximas. O velório do menino ocorreu nesta sexta-feira (06/12).

O igarapé é bem movimentado por estar localizado dentro da cidade de Jacareacanga. Ele corta a cidade e desagua no rio Tapajós. O incidente ocorreu por volta das 15h30, quando o movimento no local é baixo. As crianças foram para o local sem nenhum responsável. Eles não teriam comunicado a mãe que iriam tomar banho no rio.

Após ser soterrado, a criança foi encontrada por moradores da região, já sem vida. Ainda tentaram reanima-la, mas a criança não resistiu. Uma ambulância foi até a localidade e levou o corpo da criança para o hospital municipal para o exame cadavérico, já que não há Instituto Médico Legal (IML) no município.

A Polícia Civil (PC) está apurando as informações e ouvirá as testemunhas. O processo correrá em sigilo. Por meio de nota, a PC informou que a vítima foi identificada e era um menino de 5 anos. Segundo relatos de testemunhas, a morte ocorreu por afogamento, em decorrência de um desmoronamento de um barranco no igarapé sonrisal. A vítima ficou soterrada dentro do igarapé, e retirada sem vida. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Jacareacanga.