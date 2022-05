Covid-19: Anvisa aprova uso emergencial de medicamento molnupiravir

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial do medicamento molnupiravir, da empresa Merck Sharp & Dohme (MSD), para tratamento da covid-19. O documento com a autorização foi divulgado nesta quarta-feira (4). O fármaco já está em uso em outros 17 países. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com a Anvisa, o molnupiravir é um medicamento antiviral de uso oral, utilizado durante os cinco primeiros dias após o aparecimento dos sintomas. Pelos estudos e ensaios clínicos, em paciente com casos leves e moderados, o produto ajudou a reduzir os casos de hospitalização e mortes. A nova droga liberada no Brasil funciona para reduzir as chances do vírus Sars-CoV-2 se multiplicar e se reproduzir no corpo.

Qual a indicação do medicamento molnupiravir contra a covid-19?

O medicamento é indicado para o tratamento da covid-19 em adultos que não requerem oxigênio suplementar, mas que tenham doenças ou condições clínicas que aumentam as complicações da covid-19. Vale reforçar que o molnupiravir não substitui a vacina.

Qual a contraindicação do medicamento molnupiravir?

A venda do molnupiravir será sob prescrição médica. Ela é recomendada durante a gravidez, a amamentação e em mulheres que podem engravidar. Além disso, não deve ser utilizada nos seguintes casos:

Em pacientes com menos de 18 anos de idade:

Em mulheres grávidas;

No início do tratamento em pacientes que necessitam de hospitalização, uma vez que seus benefícios não foram observados em indivíduos quando o tratamento é iniciado após a hospitalização;

Por mais de cinco dias consecutivos;

Por profilaxia pré-exposição ou pós-exposição para prevenção de covid-19.

Qual a dosagem do molnupiravir para pacientes com covid-19?

Nos adultos, a dosagem precisa ser de 800 mg – que correspondem a quatro cápsulas de 200 mg – por via oral, usadas a cada 12 horas, por cinco dias, com ou sem alimentos. O fármaco requer adequada dispensação farmacêutica, com orientações de que o medicamento é de uso individual e não pode ser repassado a terceiros.