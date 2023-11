Consumir graviola ajuda a controlar a dibetes e tem outros benefícios; saiba quais

Com um sabor único e delicioso, a graviola possui diversos benefícios para a saúde. Sua polpa pode ser consumida ou usada para fazer sorvete, sucos, cremes, entre outros alimentos e bebidas. Até mesmo a casca e as folhas podem ser usadas em algumas receitas, enquanto os caroços podem ser amassados e transformados em um vermífugo.

A graviola é cultivada principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. E tanto o líquido quanto a fruta comida pura são muito benéficos para o organismo humano.

De acordo com a médica especialista em ultrassonografia e fundadora do Grupo Bello Vero, Paula Peres, o consumo da graviola traz os quatro benefícios abaixo:

Tem propriedade anti-inflamatória

Com sua propriedade anti-inflamatória, a graviola é ideal para reduzir inflamações. Ou seja, é uma grande aliada também contra doenças inflamatórias, como reumatismo e artrose.



Fortalece o sistema imunológico

Como a graviola é rica em anti-inflamatórios e antioxidantes, ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico. “A vitamina C e a quercetina, por exemplo, auxiliam no combate aos radicais livres, que são os responsáveis por danificar

Combate a diabetes

Quer ficar longe da má absorção de insulina e da alta taxa de açúcar no sangue? Mais um motivo para tomar o suco de graviola ou consumir a fruta e todos os seus antioxidantes.



“Ainda falando sobre os antioxidantes, eles irão proteger as células do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina, o que pode ser muito útil para evitar a resistência à insulina e a diabetes”, diz a profissional.

A médica também reforça que a fruta é boa para quem já tem a doença, pois suas fibras vão diminuir a velocidade de absorção de açúcar, promovendo controle da diabetes.



É cheia de nutrientes

Como muitas frutas, a graviola tem uma grande carga de nutrientes importantíssimos para a saúde, principalmente do sistema digestivo.

“Os seus nutrientes auxiliam a proteger o estômago, favorecendo a regulação da acidez gástrica, além de ajudar no processo digestivo e na prevenção de úlceras”, enfatiza a especialista.



Todos podem consumir a graviola e seu suco?

Para a maioria das pessoas, a graviola é benéfica, assim como seu delicioso suco. Mas assim como vários outros alimentos, ela não deve ser consumida por alguns grupos específicos.



Essa fruta não é uma recomendação, por exemplo, para pessoas com Doença de Parkinson e pressão baixa. Além disso, gestantes, mulheres que estejam amamentando e pessoas que usam medicamentos para depressão, controle da pressão alta ou diabetes podem precisar de certas recomendações sobre o consumo. “Então, antes de dar início a inclusão desse suco ou fruta na dieta, converse com seu nutricionista!”, concluiu.

VEJA MAIS