Onda de calor: frutas, legumes e verduras ajudam a evitar desidratação; confira

A onda de calor que atingiu o Brasil no mês de setembro promete não dar trégua por enquanto. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que as altas temperaturas vão continuar ao longo do mês de outubro, afetando também o estado do Pará. Esse calor intenso exige medidas cuidadosas para garantir o bem-estar e, especialmente, evitar a desidratação.

Para enfrentar o calor é fundamental incluir alimentos com alta concentração de água na dieta diária e fazer o consumo regular de frutas, legumes e verduras. É importante reduzir o consumo de alimentos secos, como farinha, farofa, torradas e biscoitos, que podem contribuir para a desidratação, além disso, é aconselhável evitar o consumo excessivo de alimentos e bebidas diuréticas, como as alcoólicas, os energéticos e café.

Confira uma lista de frutas, legumes e verduras que ajudam a evitar a desidratação:

Frutas

Melancia

Melão

Abacaxi

Morangos

Laranja

Pepino

Tomate

Legumes e Verduras

Alface

Tomate

Abobrinha

Chuchu

Berinjela

Repolho

Cenoura

Espinafre

(*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)