Inmet prevê nova onda de calor para outubro no Brasil

A forte onda de calor que tomou conta do país na segunda quinzena de setembro deve continuar ao longo do mês de outubro. É o que alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê temperaturas acima da média na maior parte do Brasil, ainda influenciadas pelo fenômeno El Niño. O Pará está entre os estados que sofrerão maior impacto dessa elevação térmica.

De acordo com o site Climatempo, as temperaturas devem ficar 2°C a 3°C acima da média histórica em grande parte do país, abrangendo as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, e mais altas até 1°C na região Sul e no norte do Amazonas.

O maior impacto será sentido nos estados do Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, onde as temperaturas médias ficarão acima dos 29°C. O calor intenso também vai predominar em Goiás e no Distrito Federal.

Apenas algumas regiões do sul de Mato Grosso do Sul e parte do Sul do Brasil, onde as chuvas devem ser mais persistentes, registrarão um clima mais ameno, com termômetros abaixo dos 20°C e estimativa pluviométrica de 140 mm, ligeiramente inferiores à média histórica da estação.

Tempo seco continua a preocupar

Com a previsão de chuvas abaixo da média histórica nas regiões Norte e Nordeste, onde os índices pluviométricos devem ficar abaixo de 70 milímetros, aumenta a preocupação principalmente com as queimadas.

Para as regiões Centro-Oeste e Sudeste, o Inmet projeta um retorno gradual das chuvas, especialmente em partes do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, com volumes inferiores a 160 mm. Nas demais áreas, a tendência é de chuvas abaixo da média, com acumulados inferiores a 100 mm.