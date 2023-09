Onda de calor x ovo: entenda a relação do alimento que pode ser favorável ao consumidor

A onda de calor afeta não só os seres humanos, mas também os centros granjeiros. Isso porque as altas temperaturas agitam as galinhas e elas botam ovos menores, com cascas mais frágeis, dificultando o armazenamento e obrigando o produtor a diminuir o preços em cerca de 5%.

Mas o produtor também sai ganhando não só pela maior quantidade em vendas, mas nos preços da ração que tende a cair no período mais seco. É o que explica o Fundador da Ovos Mantiqueira — uma das maiores produtoras de ovos do Brasil —, Leandro Pinto, em entrevista ao jornal O Globo.



"Não foi só o calor. A maior causa é a baixa nos custos do milho e soja. Em agosto os dias começam a ficar maiores e isso interfere no comportamento das aves, que começam a colocar ovos mais cedo. A maior parte das vendas acontece nos primeiros dez dias do mês, depois disso reduz. Então tem bastante oferta para uma menor procura nesse período".

De acordo com dados do IPCA-15, os ovos subiram 11,67% no acumulado deste ano até 15 de setembro. Entretanto, em setembro houve uma queda de 3,77%. Mas por questões de logística, o Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin explica que nem sempre os consumidores chegam a ver redução do preço na gôndola.

"Por vezes essa mudança de preços não impacta diretamente o consumidor. Vale lembrar que há uma margem de lucro no varejo e atacado que é bastante importante. Às vezes há uma redução de preço para o produtor que tem que apressar suas vendas ou aumento momentâneo de alojamento que acabou acontecendo e os supermercados não repassam essa diminuição para a população", diz.

Veja alguns pontos positivos da alimentação com ovos

Nutrientes Essenciais

Os ovos são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, fornecendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa. Além disso, são ricos em vitaminas como a vitamina D, que ajuda na absorção de cálcio e no fortalecimento dos ossos, e a vitamina B12, importante para a saúde do sistema nervoso. Esses nutrientes desempenham um papel fundamental na manutenção da energia e na resistência ao calor.

Reposição de Eletrólitos

O suor durante o calor pode levar à perda de eletrólitos, como sódio e potássio. Os ovos contêm potássio, que é essencial para a função muscular e a regulação dos fluidos corporais. Incorporá-los em sua dieta pode ajudar a reequilibrar os eletrólitos perdidos através do suor.

Fácil Preparação

A praticidade é fundamental durante o calor. Os ovos podem ser cozidos de diversas maneiras, como ovos cozidos, mexidos ou omeletes, sendo uma opção rápida e fácil de preparar. Você pode incluí-los em saladas, sanduíches ou consumi-los como um lanche saudável.

Sensação de Saciedade

Devido à sua alta quantidade de proteína, os ovos podem ajudar a manter a sensação de saciedade por mais tempo, evitando lanches desnecessários e promovendo escolhas alimentares mais saudáveis.