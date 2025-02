Congresso elege novos presidentes da Câmara e Senado; veja quem são

O Congresso Nacional realizou neste sábado (1º) a eleição para definir os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que estarão à frente das Casas no biênio 2025-2027. As votações seguiram regras regimentais e foram realizadas de forma secreta. Davi Alcolumbre (União-AP) foi eleito presidente do Senado e Hugo Motta (Republicanos-PB) é o novo presidente da Câmara dos Deputados, tendo recebido 444 votos. Aos 35 anos, ele é o mais jovem a ocupar o posto.

A escolha do novo presidente do Senado aconteceu primeiro, com votação marcada para às 10h. Os senadores votaram por meio de cédulas e, logo após o anúncio do vencedor, foram eleitos os vice-presidentes e secretários que compõem a Mesa Diretora da Casa.

Davi Alcolumbre foi eleito presidente para os próximos dois anos. Somando mais que os 41 votos necessários para ser eleito, o parlamentar do Amapá voltou ao cargo que ocupou entre 2019 e 2021. Alcolumbre sucede Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de quem é padrinho político.

O parlamentar disputou a eleição contra Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE). Ambos conseguiram 4 votos, enquanto Alcolumbre garantiu 73.

Em seu primeiro discurso após a vitória, ele enfatizou a necessidade de pacificação e união entre os parlamentares. De acordo com Alcolumbre, seu objetivo não é o protagonismo, mas a construção de consensos que beneficiem a população brasileira.

"Não estou definitivamente em busca de protagonismo, não é isso que me move a estar aqui. Eu quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir os consensos que forem necessários para melhorar a vida da população brasileira. É isso que deve nos guiar, mais do que o desejo pelo protagonismo", afirmou Alcolumbre.

Alcolumbre destacou que o amplo apoio recebido simboliza a unidade política do Senado. "Hoje, seis anos depois, com a unidade política de partidos que pensam diferente, o painel marca 73 votos para a nossa candidatura. E isso representa amplo respaldo político que este plenário está conferindo ao projeto coletivo que nós construímos juntos. Esse amplo apoio demonstra que o Senado Federal está unido", disse.

O senador também reforçou que seu mandato será pautado por decisões que beneficiem a população, mesmo que nem sempre agradem a todos. "Esse Senado não vai se omitir para tomar as decisões que melhorem as vidas das pessoas. Fazer com que as leis, o Estado ou o governo ajudem o cidadão e tornem a vida dele melhor, mais fácil e principalmente mais digna", declarou.

Quem é o novo presidente do Senado

Davi Alcolumbre é natural de Macapá, filho de uma família de judeus que imigraram do Marrocos para o Pará. Ele presidiu o Senado em mandato que se encerrou no ano de 2021, mas mesmo fora do cargo desde 2021, manteve sua articulação internamente e hoje aglutinou todos os partidos em torno de sua candidatura — as únicas contrárias foram PSDB e Novo.

Com forte liderança política, Alcolumbre é influente nas três esferas do poder em Brasília (DF) e no seu estado do Amapá. Ele chegou a estudar ciências econômicas no Centro de Ensino Superior do Amapá, mas não concluiu o curso e se consolidou como comerciante. Aos 24 anos, deu início a carreira na política.

Lula e governador do Amapá parabenizam Alcolumbre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou, neste sábado (1º), o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) pela vitória na eleição para a presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional. Em mensagem divulgada nas redes sociais, Lula ressaltou a importância da colaboração entre os poderes e reafirmou seu compromisso com a democracia e o desenvolvimento do país.

“Parabéns ao senador Davi Alcolumbre pelo novo mandato na Presidência do Senado e do Congresso Nacional. Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia. Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com oportunidades para todo o povo brasileiro”, afirmou o presidente da república.

O governador do Amapá, Clécio Luís Vilhena Vieira (Solidariedade - AP), gravou um vídeo, publicado no Instagram, também felicitando o conterrâneo pela vitória neste sábado.

"Parabéns, Davi! Filho da nossa terra. Nosso povo te aplaude e reconhece em ti a força da sua própria voz. És o nome da esperança! O Congresso e o Amapá estão muito bem representados pelo teu compromisso e incansável trabalho. Bora, Davi!".

No vídeo, o governador destaca a trajetória do novo presidente do Senado, a partir dos feitos públicos dele como político amapaense. Clécio Luís cita as obras já asseguradas pelo senador no Amapá, desde estradas até eventos turísticos a partir de investimentos em infraestrutura, a exemplo de praças, passarelas e avenidas.

"Em todo lugar tem Davi, na estrada que liga destinos, na escola que ensina o futuro e nos caminhos que com esperança a gente constrói no Amapá", diz o governador em um dos trechos no vídeo.

Câmara também elegeu novos dirigentes

Na Câmara dos Deputados, a eleição teve início a partir das 16h, com votação eletrônica para definir, simultaneamente, o novo presidente e os demais integrantes da Mesa Diretora. Os candidatos à presidência da Casa foram Hugo Motta (Republicanos-PB), Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel van Hattem (Novo-RS).

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) foi eleito o novo presidente da Câmara dos Deputados, com 444 votos, a segunda maior desde a redemocratização. O recorde é de Arthur Lira (PP - AL), ex-presidente da Casa.

Motta é o mais jovem a ocupar o posto na história da Câmara, com 35 anos, idade mínima para ocupar o cargo de presidente da República. É que o presidente da Câmara é o segundo na linha sucessória, depois apenas do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Em seu primeiro mandato, o deputado ainda era estudante de medicina. Por causa da eleição para a Câmara, teve de se transferir da Faculdade de Medicina Nova Esperança, em João Pessoa, para a Universidade Católica de Brasília.

Motta está na liderança do Republicanos desde fevereiro de 2023. De acordo com informações da Câmara dos Deputados, em 2015, o parlamentar presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, que investigou as denúncias feitas pela Operação Lava Jato. Ele também presidiu a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (2014-2015) e três comissões especiais: Desestatização da Eletrobras (PL 9463/18); Proteção à saúde e ao meio ambiente (PL 5013/13); e Zona Franca do semiárido nordestino (PEC 19/11).

Político típico do Centrão, ele tem força nos bastidores e conseguiu unir uma extensa base de apoiadores, desde o PT de Luiz Inácio Lula da Silva ao PL de Jair Bolsonaro.

O parlamentar chegou a Brasília como o deputado mais jovem a ser eleito no pleito de 2010, com apenas 21 anos, vindo de uma família tradicional na política e que comanda a cidade de Patos, no sertão paraibano, desde a década de 50.

Democracia

Em seu primeiro discurso após vencer a eleição para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, Motta defendeu com vigor a democracia brasileira e afirmou “ter nojo da ditadura”.

Ele repetiu o gesto de Ulysses Guimarães na promulgação da Constituição de levantar o texto sob aplausos do Plenário. Segundo Motta, o povo brasileiro não quer discórdia, quer emprego; não quer luta pelo poder, mas que os poderes lutem por ele.

O novo presidente afirmou que não há ninguém acima da democracia. “Tenho certeza que o passado é um caminho sem volta, termina na destruição da política, no colapso da democracia, e não podemos correr o risco de experimentar”, afirmou.

“Estaremos sempre com a democracia, pela democracia, com a democracia. E seus inimigos encontraram no Legislativo uma barreira como sempre encontraram na história”, discursou Motta.

Transparência

Hugo Motta afirmou que a aprovação das emendas impositivas foi um encontro do Parlamento com a origem do projeto constitucional. O presidente buscou reafirmar a independência do Legislativo.

“A crise exigia uma nova postura, o fim das relações incestuosas entre Executivo e Legislativo, e afirmação e independência como resposta para ambos Poderes para que os Poderes pudessem atravessar a maior crise. Qual foi o guia? A Constituição", declarou.

Lula fala em parceria exitosa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também parabenizou a vitória de Motta.

“Parabenizo o deputado Hugo Motta pela sua eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados. Estou certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental”, escreveu Lula.

Mesa diretora

Após a vitória de Hugo Motta, a nova mesa diretora para auxiliar na condução dos trabalhos na Câmara foi empossada. A atuação dos parlamentares será para o biênio 2025-2027.

O deputado Altineu Côrtes (PL/RJ) foi eleito o 1º vice-presidente da Câmara, com 440 votos. Elmar Nascimento (União - BA), após não conseguir viabilizar sua candidatura à chefia da Casa, garantiu 427 votos para o cargo de 2º vice-presidente.

Os suplentes para os cargos também foram definidos. Veja a lista dos deputados:

Antônio Carlos Rodrigues (PL - SP)

Paulo Folletto (PSB - ES)

Dr. Victor Linhalis (Podemos - ES)

Paulo Alexandre Barbosa (PSDB - SP)