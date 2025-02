Quem é Davi Alcolumbre, que volta à Presidência do Senado

O senador da Davi Alcolumbre, do União Brasil, volta à presidência do Senado Federal, neste sábado (1º/02), em eleição em que concorreu com os senadores Eduardo Girão (Novo Ceará), Marcos do Val (Podemos/ES), Marcos Pontes (PL/São Paulo) e Soraia Tronic (Podemos/MS).

Davi Samuel é natural de Macapá , filho de uma família de judeus que imigraram do Marrocos para o Pará.

Ele presidiu o Senado, em mandato que se encerrou no ano de 2021, mas mesmo fora do cargo desde 2021, Alcolumbre manteve sua articulação internamente e hoje aglutinou todos os partidos em torno de sua candidatura — as únicas foram PSDB e Novo

Com forte liderança política, Alcolumbre é influente nas três esferas do poder em Brasília (DF) e no seu estado do Amapá. Ele chegou a estudar ciências econômicas no Centro de ensino superior do Amapá, mas não concluiu o curso e se consolidou o mesmo como comerciante e aos 24 anos deu início a carreira na política

Veja a trajetória de Davi Alcolumbre na política:

De 2001 a 2002, foi vereador de Macapá;

De 2003 a 2007, foi deputado federal pelo PDT;

De 2007 a 2011, foi deputado federal pelo PFL;

Em 2009, licenciou-se da legislatura para assumir o cargo de secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de Macapá

De 2011 a 2015, foi deputado federal pelo