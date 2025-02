Políticos repercutem vitória de Davi Alcolumbre no Senado

Após a eleição de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado Federal, com 73 dos 81 votos do Senado, parlamentares federais e estaduais parabenizam o amapaense nas redes sociais. Entre eles, o governador do Amapá, Clécio Luís Vilhena Vieira, que gravou um vídeo, publicado no Instagram, felicitando o conterrâneo pela vitória neste sábado.

"Parabéns, Davi! Filho da nossa terra. Nosso povo te aplaude e reconhece em ti a força da sua própria voz. És o nome da esperança! O Congresso e o Amapá estão muito bem representados pelo teu compromisso e incansável trabalho. Bora, Davi!".

No vídeo, o governador destaca a trajetória do novo presidente do Senado, a partir dos feitos públicos dele como político amapaense. Clécio Luís cita as obras já asseguradas pelo senador no Amapá, desde estradas até eventos turísticos a partir de investimentos em infraestrutura, a exemplo de praças, passarelas e avenidas.

"Em todo lugar tem Davi, na estrada que liga destinos, na escola que ensina o futuro e nos caminhos que com esperança a gente constrói no Amapá", diz o governador em um dos trechos no vídeo.