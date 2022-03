Como escolher legumes, verduras e frutas: confira 8 dicas para não errar nos detalhes

Para uma alimentação saborosa e nutritiva, saber escolher o que se comer é fundamental, mas a tarefa nem sempre é fácil. Em supermercados, por exemplo, é preciso escolher frutas, verduras e legumes com atenção, pois nem sempre o tamanho e a beleza devem ser priorizadas ou são sinal de qualidade. Confiras as dicas completas e saiba como escolher frutas, verduras e legumes no supermercado ou nas feiras:

Fruta grande

Evite as frutas grandes demais. Priorize o cheiro, a textura e a cor. Quando a fruta é maior do que o normal, pode ter uma grande quantidade de agrotóxico.

Fruta cítrica

Para saber se uma fruta cítrica está boa, é necessário observar a casca. Laranjas e limões são melhores quando a casca é mais lisa e brilhante. Em caso de maciez e peso, é o sinal de que pode render um bom suco.

Em caso de maciez e peso, é o sinal de que pode render um bom suco. (Foto / ISTOCK)

Cabo dos alimentos

As partes que não comemos de uma fruta podem indicar sua qualidade. O abacaxi, por exemplo, é recomendado tirar uma folha da coroa para ter a certeza que está macio. Se for fácil de soltar, é sinal que ele está no ponto para ser consumido; em bananas, é melhor optar por cabos amarelos.

Sacudir a fruta

Essa é clássica e funciona muito bem para o maracujá. Basta uma chacoalhada e você descobre se ele está bom. Os leves rendem pouco, enquanto os enrugados têm mais polpa. A mesma técnica é válida para o abacate. Se sacudir e o caroço estiver solto, está pronto para ser consumido.

Folhas

Quando o espinafre estiver com um barulho seco, prefira as folhas mais verdes e firmes. Evite aquelas amareladas, queimadas e com furinhos.

Bichos em legumes

Evite as berinjelas grandes porque podem ter sementes demais. (Foto / Shutterstock)

Na hora de comprar legumes, preste atenção se existe algum furo. A melhor escolha são as com casca firmes, escuras e duras. No caso das berinjelas, evite as grandes porque podem ter sementes demais.

Batatas

Se a batata tiver algum broto, é sinal de que está exposta há algum tempo. A tonalidade também importa. Quando estiver verde, significa que o produto foi exposto à luz solar e pode conter uma substância chamada solanina. Evite consumir batata com essas características e também as que estiverem moles.

Alimentos de época

Prefira consumir frutas, verduras e legumes que estejam em safra. Os alimentos "da época" são boas opções de variedade, sem agrotóxico e maiores nutrientes. Além disso, o prelo fica mais em conta.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)