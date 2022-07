Companhia aérea suspende voo direto entre Manaus e Santarém

A companhia aérea Gol anunciou a suspensão do único voo direto oferecido pela empresa entre Manaus, no Amazonas, e Santarém, no Pará, que é o quinto destino preferido dos turistas do estado vizinho, segundo levantamento da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur). As informações são do G1 Amazonas.

Como a Latam já tinha descontinuado o voo direto entre as duas cidades há mais de dois anos, o serviço passa a ser oferecido apenas pela Companhia Aérea Azul. Porém, durante o mês de setembro, a Azul vai disponibilizar a rota, sem escalas, apenas às segundas-feiras. O itinerário voltará a ser oferecido diariamente a partir de outubro. A Companhia Aérea ainda não deu retorno sobre o motivo da mudança durante o mês de setembro.

No caso da Gol, a companhia explicou que realizou ajustes em sua malha aérea, citando os atuais preços do combustível para aviação (QAV) e o "aumento de custos que as companhias aéreas vêm enfrentando".

Segundo a empresa, os ajustes são temporários. Porém, a companhia não confirmou se o voo Manaus-Santarém será retomado. Enquanto isso, os passageiro que optarem por viajar na Gol terão a opção de fazer conexões em Brasília ou São Paulo.

Em uma pesquisa da AmazonasTur, Santarém foi citada por 6,12% dos turistas amazonenses que viajaram no primeiro semestre ouvidos como o destino preferido, atrás apenas de Fortaleza (11,87%), São Paulo (11,15%), Parintins (10,79%), Belém (10,07%).