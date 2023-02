Como saber se alguém está gostando de você? Veja 7 sinais que podem 'entregar' esse sentimento

Já ficou na dúvida se alguém estava gostando de você? Algumas pessoas são mais difíceis na hora de demonstrar os sentimentos. Não tem como adivinhar quando alguém está gostando de você, mas existem algumas pistas que podem ajudar a descobrir. Se mesmo depois desses sinais você ainda estiver em dúvida, talvez esteja na hora de dar o primeiro passo. Confira 7 sinais que podem entregar esse sentimento:

VEJA MAIS

1. Não esconde o sorriso bobo

Observe se a pessoa costuma sorrir muito ao seu lado, isso pode dizer mais do que palavras. O semblante da pessoa pode entregar muita coisa e o sorriso bobo é um dos clássicos sinais de que a pessoa pode estar a fim. Mesmo sem querer e sem conseguir segurar, o sorriso aparece só de cruzar o olhar com você. O sorriso significa afeição, admiração e até paixão.

2. Não poupa elogios

Percebeu que a pessoa sempre fala no seu nome? E na maioria das vezes seu nome vem acompanhado de um elogio? Quando gostamos de alguém é difícil enxergar algum defeito, se você é assunto nas rodas de conversa em que a pessoa está e que sempre fala bem de você, sem poupar elogios, é um sinal de que pode ter algum interesse amoroso.

3. Faz questão da sua companhia

A pessoa faz de tudo para passar um tempo a mais com você? Quando a gente gosta de alguém quer estar sempre por perto, por isso esse é um forte sinal de paixão. Se alguém estiver se sentindo atraído por você, vai aproveitar todas as oportunidades para estar ao seu lado em qualquer lugar. Ela pode até inventar desculpas para estar com você e te ver com mais frequência, fique atento a isso.

4. Demonstra interesse sobre você

Um dos comportamentos mais comuns de atração é demonstrar interesse em tudo que você faz e fala, principalmente para encontrar coisas em comum. Como a pessoa pode estar gostando de você, ela vai querer saber tudo a seu respeito, até as coisas mais habituais. Tente observar se esse comportamento é frequente quando vocês estão juntos.

5. Procura coisas em comum

Se uma pessoa fizer questão de mostrar muita compatibilidade com você, não tenha dúvida de que há sentimento. Mesmo que indiretamente, quando a pessoa destaca muitas coisas em comum, seu objetivo é mostrar que vocês tem tudo a ver, que são almas gêmeas e que um relacionamento pode dar certo.

6. Tenta causar uma boa impressão

Outro sinal clássico na hora de descobrir se alguém está gostando de você é quando ela se esforça para causar uma boa impressão, seja na aparência ou na personalidade. Tente notar se a pessoa tenta chamar a sua atenção e te impressionar de alguma forma quando você está por perto, isso pode entregar se existe mesmo um sentimento por você.

7. Procura contato físico

Sutilmente essa pessoa tenta fazer contato físico sempre que pode com toques, abraços mãos dadas e carinhos? Tudo isso pode significar que a pessoa quer ter você por perto, mais do que amigos. Já que alguns tem o contato físico como 'linguagem do amor', quando não conseguem demonstrar seus sentimentos.

Não esqueça de observar como a pessoa age com os outros também, para você não acabar confundindo os sentimentos.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)