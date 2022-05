Como emitir o título de eleitor em Manaus? Confira o passo a passo

Os manauaras lotaram os locais de atendimento presencial para tirar o título de eleitor, nesta quarta-feira (04/05). Quem não emitir o documento, não poderá votar nas eleições de 2022. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a emissão acontece de maneira presencial e pela internet. No entanto, o prazo para resolver as pendências e ficar apto a participarem das eleições deste ano termina hoje. Confira como emitir o título de eleitor em Manaus.

No Brasil, pessoas maiores de 18 anos são obrigadas a votar. Já os analfabetos, maiores de 70 anos e os jovens de 16 e 17 anos podem escolher se irão participar das votações ou não. Em 2022, a votação das eleições em primeiro turno acontecerá no dia 2 de outubro, e o segundo turno, se houver, no dia 30 de outubro.

Como emitir o título de eleitor em Manaus?

O público pode ter acesso a versão digital do título no celular ou tablet e usar o documento para votar nas eleições deste ano. Para isso, deve baixar o aplicativo e-Título, disponibilizado pela Justiça Eleitoral, onde encontrará informações como:

zona eleitoral

seção eleitoral

endereço do local de votação

foto do eleitor - que fez recadastramento biométrico

O e-Título está disponível para Android e iPhone

Para emitir o título de eleitor pela primeira vez, é necessário que a pessoa informe:

Unidade federativa (estado)

Após esse procedimento, irá aparecer na tela informações sobre a digitalização dos documentos necessários para a emissão virtual. São eles:

uma foto tipo selfie segurando um documento de identificação (RG);

comprovante de residência atualizado;

certificado de quitação de serviço militar, para homens de 18 a 45 anos.

Como regularizar o título de eleitor de maneira online?

Quem precisa regularizar o título de maneira virtual, deve anexar:

documento oficial com foto

comprovante de residência

comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral

comprovante de quitação do serviço militar

