Comerciante desabafa após convidar amigos para inauguração de ‘food bike’ e ninguém aparecer

'Amigos de verdade, eu conto nos dedos'. A frase, conhecida pela maioria dos brasileiros, pode ser dura, mas representa a realidade de algumas pessoas. Quem sentiu na pele a falta de consideração por parte de amigos, e até familiares, foi o cozinheiro de São Gonçalo (RJ) Jaime Azevedo, que inaugurou uma “bike food”, no dia 7 de julho, e mesmo tendo convidado 200 pessoas, ninguém apareceu. O desabafo dele viralizou na internet e muitas pessoas ficaram com pena do jovem empreendedor.

Os bolos, doces e salgados encomendados pelo comerciante para receber os convidados no dia da inauguração do empreendimento tiveram que ser levados todos para a casa. No Facebook, Jaime publicou uma foto do lugar vazio e não conseguiu esconder a decepção que sentiu.

“Se vai montar um negócio, pense bem antes e não conte com família nem amigos. Muitas vezes eles vão na concorrência mas não vão comprar com você”, desabafou.

A postagem completa feita pelo cozinheiro Jaime após se decepcionar com os seus convidados (Reprodução/ Facebook)

Em entrevista ao BHAZ, Jaime contou que mais de 200 pessoas haviam confirmado presença na inauguração. Após a publicação, amigos e familiares foram atrás dele para se desculpar e justificar a ausência..

“Eu penso da seguinte maneira: eu não queria que eles viessem comprar, queria que estivessem aqui me prestigiando, me parabenizando”, afirmou o cozinheiro ao site.

A publicação de Jaime teve grande repercussão nas redes sociais. Muitos internautas se sensibilizaram com a situação do comerciante e enviaram mensagens de apoio, dando forças para ele continuar com o sonho de empreender no ramo da gastronomia.