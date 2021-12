Jovem faz super festa de aniversário e ‘leva bolo’ de todos os convidados

Uma jovem chamada Maria Clara Montero fez um post desabafando sobre a decepção que teve na festa de aniversário e acabou viralizando na Web. Tudo isso pois, após organizar uma superprodução, todos os seus convidados não compareceram para comemorar com ela. As informações são do Portal R7.

Na tarde da última segunda-feira (13), a estudante comentou que tinha preparado uma festa para celebrar os 26 anos, com temática azul e de flores, que incluía decoração, bolo, vestido e maquiagem combinando, para os seus 15 convidados. Mas, após ver que ninguém iria, a jovem ficou muito triste e borrou a maquiagem de tanto chorar.

“Eu convidei 15 amigos e nem chamei meus parentes. Já são cinco pessoas na minha casa e, por causa da pandemia e das regras do meu condomínio, dei preferência a eles”, explica a estudante de arquitetura.

Mesmo estando muito triste, Maria Clara contou que não queria deixar a festa passar em branco e então chamou várias pessoas de última hora, como alguns tios, primos e vizinhos.

Além disso, vários internautas foram parabenizar a jovem depois de lerem o seu desabafo.