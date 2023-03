Cobra sai do ralo do banheiro enquanto homem tomava banho

Um homem levou um grande susto enquanto tomava banho, na noite de quarta-feira (29), em Cuiabá, no Mato Grosso. Durante o que deveria ser um momento relaxante, o servidor público Ivo Martins foi surpreendido por uma companhia desagradável: uma cobra saindo pelo ralo.

Ivo contou ao portal BHAZ que notou algo se mexendo e logo percebeu que se tratava de uma cobra.

“Abri o ralo e fechei a porta do banheiro pra deixar ela sair. Para a minha surpresa, era uma baita duma cobra”, recorda. A segunda reação de Ivo foi chamar o Corpo de Bombeiros para o resgate do animal. Pouco depois, o servidor fez um novo contato informando que perdeu o réptil de vista, já que ele voltou para o ralo.

O homem ficou com medo do réptil ficar preso no ralo. Segundo ele, a cobra tinha cerca de dois metros e meio.

