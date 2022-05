Cliente denuncia caso de segurança que tremia de frio em turno de trabalho no McDonald's

Uma cliente da rede de fast-food McDonald's, publicou nas redes sociais na última quinta-feira (19), uma cena que causou revolta em vários internautas. Mary Tavares registrou a cena em uma franquia da rede em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, em que um segurança que trabalhava na rede “tremendo de frio”, no turno da noite, sem agasalho, mesmo com a frente fria que atinge estados do Sul e Sudeste do Brasil.

VEJA MAIS

A publicação no instagram começa com a cliente pedindo um olhar mais atencioso da rede com seus funcionários. Explicou que ao levar a filha para lanchar, se deparou com um segurança na área externa tremendo de frio. O marido de Mary ofereceu um agasalho, acreditando que o mesmo pudesse ter esquecido o seu, mas o trabalhador explicou que não poderia usar um agasalho que não fosse do uniforme, pois era contra a política da empresa, e que a empresa ainda não tinha lhe dado a blusa de frio.

“Ele tremia de frio, e trabalharia até às seis da manhã, a temperatura ontem foi a mais baixa até hoje na região metropolitana. Estávamos no carro bem agasalhados e estávamos com muito frio. Imagina a situação dele”, explicou Mary. A mulher ainda conversou com o gerente da rede de fast-food, que lhe explicou que a responsabilidade pelo segurança era de uma terceirizada. Ao ligar para a terceirizada, a moça conta que o telefone foi desligado na sua cara.

Mary ainda questiona: “Pergunto à empresa McDonald's: é esse tipo de tratamento que querem com seus funcionários? Vocês farão vista grossa para essa situação?”. Para o portal BHAZ, a rede de fast-food emitiu nota explicando que as orientações são da empresa terceirizada, que o uniforme dos funcionários possui agasalhos e que nesse caso o segurança não havia levado o seu, mas foi orientado pela empresa a usar uma peça substituta para aquecê-lo.

Confira a nota da McDonald’s na íntegra:

“O McDonald’s esclarece que os orientadores são de empresa que presta serviço e que não há nenhuma determinação no sentido de não usarem agasalho. O uniforme desses funcionários possui agasalhos adequados para temperaturas mais frias e o seu uso é recomendado. Neste caso específico, o profissional não levou o agasalho, mas foi orientado pela empresa a usar uma peça substituta para aquecê-lo durante o seu turno de trabalho”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)