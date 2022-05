Justiça determina prisão de bombeiro que atirou em atendente do McDonald’s

A Justiça do 4° Tribunal do Júri do Rio de Janeiro determinou a prisão do sargento-bombeiro Paulo César de Souza Albuquerque, acusado de atirar em um atendente da rede de fast food McDonald’s em Taquara, na Zona Oeste do Rio.

"A prisão é necessária para garantir a integridade física e psíquica das testemunhas e, especialmente da vítima sobrevivente", destacou Gustavo Gomes Kalil, juiz responsável pela decisão.

Relebre o caso

O caso aconteceu no último dia 9 de maio. A vítima, Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, ficou internada durante dez dias e acabou perdendo o rim esquerdo após ser baleado na barriga pelo bombeiro.

A discussão começou após Albuquerque passar pelo drive thru e informar que tinha um cupom de desconto apenas no final do pedido, afirmam testemunhas. Após Mateus explicar que o cupom deveria ser informado no início do pedido, o bombeiro quebrou o acrílico de proteção e deu um soco no atendente.

Em seguida, Paulo César invadiu o restaurante para efetuar o disparo com a arma de fogo e fugiu. Segundo o advogado responsável pela defesa do acusado, Sandro Figueiredo, o disparo foi acidental.

"Se ele quisesse atirar, se ele tivesse a intenção de matar, ele já entrava no estabelecimento atirando. Mas não foi isso que aconteceu. Os seguranças vão atrás dele. Depois que os seguranças vão atrás dele, a câmera não mostra ele sacando de arma. O disparo, de fato, foi acidental, e isso vai ficar claro no curso do processo penal”, declarou.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)