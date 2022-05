Polícia analisa incompatibilidade entre salário e carro usado por bombeiro

O caso do sargento do Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro, que atirou contra o atendente de uma lanchonete do McDonalds na Taquara, na Zona Oeste do Rio, teve novo desdobramento. A investigação da Polícia Civil tenta apurar como Paulo César de Souza Albuquerque, que possui um salário de cerca de R$ 8 mil, poderia ter uma Mercedes como aparece nas imagens de câmeras de segurança.

Os investigadores também procuram saber por qual motivo o carro estava sem placa. Os investigadores afirmam que ele alegou ter comprado o veículo em um leilão e que a placa foi perdida em uma ventania.

A defesa do sargento do Corpo de Bombeiros afirma que o disparo foi acidental. Ele se apresentou na 32ªDP (Taquara), que investiga o caso, prestou depoimento e foi liberado.

Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, segue internado no CTI do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a família, ele perdeu o rim esquerdo e ainda deve passar por uma nova cirurgia para reconstruir o intestino. O quadro de saúde é estável. A família nega a versão da defesa.