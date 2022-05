‘Levei tiro por causa de quatro reais’, diz funcionário do McDonald's baleado por bombeiro

O jovem Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, que trabalhava como atendente do McDonald’s, desabafa após levar um tiro de um sargento do Corpo de Bombeiros. Paulo César de Souza Albuquerque discutiu e atirou no funcionário devido um desentendimento por causa de um cupom de desconto. Em uma entrevista, no último domingo (22), a vítima falou pela primeira vez sobre o ocorrido.

A confusão aconteceu no dia 9 de maio, por volta das 2h da madrugada. O salão da lanchonete estava fechado e os clientes usavam o serviço drive-thru. “Quando chegou tinha um carro na frente, antes dele (do bombeiro). Estava muito cheio de gente e ele já estava bem alterado lá atrás. Buzinando muito”, disse.

De acordo com ele, o sargento ficou furioso porque o atendente não considerou o cupom do desconto, apresentado após o pedido ter sido feito. “Foi uma coisa muito fútil, cara. Se ele esperasse um minuto eu ia chamar o gerente, ele ia bater o cupom. Ele ia levar o que ele queria”, conta Mateus.

“Eu levei um tiro por causa de quatro reais. Minha vida mudou literalmente da noite para o dia”, afirma.

Mateus teve alta na quarta-feira (18). Ele passou por cirurgia e perdeu o rim esquerdo. A bala atingiu ainda o intestino e se alojou nas costas. Agora, ele está usando uma bolsa de colostomia e vai passar por outra cirurgia para retirá-la em dois meses.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)