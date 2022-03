Cilindro de gás explode e destrói carro em posto de gasolina; vídeo

Na tarde da última quarta-feira (16), um cilindro contendo Gás Natural Veicular (GNV) explodiu dentro de um carro e destruiu o veículo em um posto de combustíveis. As informações são do portal Metrópoles.

Com o impacto da explosão, o cilindro foi arremessado e parou em um terreno que fica a 60 metros do posto. Um segundo carro também foi atingido pelo objeto. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

O incidente ocorreu região entre Fortaleza e Maracanaú, no Ceará. Imagens de uma câmera de segurança do posto de gasolina, registraram o momento da explosão. No vídeo, é possível ver o proprietário do veículo aguardando do lado de fora enquanto o carro é abastecido por um frentista.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi ao terreno onde o cilindro de gás foi arremessado, mas o objeto não foi encontrado. A Secretaria da Segurança Pública afirma que a Polícia Civil apura a possibilidade de furto.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)