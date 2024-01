Chuvas intensas colocam 24 cidades de Minas Gerais em situação de emergência; veja a lista

Minas Gerais enfrenta uma situação crítica devido às chuvas intensas, com 24 cidades em estado de emergência, conforme informações da Defesa Civil estadual. Desde novembro, diversos municípios, distribuídos pelo Vale do Jequitinhonha, Norte, Sul e Zona da Mata, foram afetados por granizo, vendavais, enxurradas e precipitações intensas.

O atual período chuvoso, iniciado em outubro, já resultou em cinco mortes no estado. Três desses óbitos ocorreram em Paracatu, no Noroeste de Minas, em 23 de dezembro, quando uma mulher e seus dois filhos foram arrastados por uma enxurrada. As outras duas mortes foram registradas em Pedralva e Cássia, na Região Sul.

A Defesa Civil relata que 70 pessoas estão desabrigadas, enquanto outras 667 estão desalojadas. No último domingo (31), véspera do Ano Novo, a chuva provocou alagamentos e deixou pessoas ilhadas na Grande BH, com casos de casas atingidas e desabamentos.

A lista das cidades em situação de emergência inclui Diamantina, Formoso, Santo Antônio do Amparo, Divino, Três Corações e Capinópolis, entre outras. Veja a lista completa a seguir:

Conceição dos Ouros Ponto Chique Taquaraçu de Minas Arantina Diamantina Formoso Rosário da Limeira Santo Antônio do Amparo Santana do Jacaré Monte Sião Pitangui Divino Nova Era Três Corações Rio Preto Guanhães Cana Verde Pirapetinga São José do Divino Itabirinha Rio Pardo de Minas Jampruca Wesceslau Braz Capinópolis