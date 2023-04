Temporal alaga cemitério e arrasta caixões para fora das covas

Uma forte chuva que caiu no último sábado (15) provocou um incidente que chamou a atenção dos moradores de Paracatu, na região noroeste de Minas Gerais. Devido à força do temporal, que inundou parte da cidade na madrugada da sexta-feira (14), vários caixões que estavam enterrados no cemitério Parque da Paz acabaram expostos e foram arrastados para fora de suas covas.

O cemitério em questão é comunitário e é destinado a famílias que não têm meios de adquirir um terreno particular. Devido à falta de espaço, mais de um sepultamento é realizado em uma única cova, resultando em caixões empilhados uns sobre os outros.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que, como o cemitério é todo de terra, a força da chuva levou boa parte da terra e expôs os caixões. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente empreendeu uma operação para reconduzir todos de volta para suas respectivas covas ainda na tarde do sábado.

Por meio de nota, a prefeitura de Paracatu respondeu à pressão popular por melhorias nos cemitérios locais, afirmando que eles "são muito antigos e que, neste momento, está em andamento concessão para PPI (Parceria Público Privada), com o objetivo de ampliar a administração destes locais".