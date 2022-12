Erosão causada por chuvas deixa túmulos à beira de precipício no ES

Uma cena no mínimo curiosa chamou a atenção dos moradores do município de Linhares, que como outros da região vem sofrendo com as fortes chuvas que castigam o Espírito Santo. Parte do terreno de um cemitério que fica às margens do Rio Doce desabou por conta do volume de água que vem caindo e deixou dezenas de sepulturas à beira de um barranco. Com informações do portal Metrópoles.

Imagens registradas por um empresário da cidade com o uso de um drone, na última terça-feira (20), mostram os túmulos prestes a desabar. Procurada pela reportagem do portal Yahoo, a prefeitura afirmou que o muro do cemitério cedeu há 15 dias, mas nenhum jazigo caiu na água, e que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, assim como a Defesa Civil Municipal, estão monitorando a área.