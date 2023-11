Chuvas deixam 8.500 desabrigados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul vêm sofrendo com vendavais, alagamentos, enxurradas e soterramentos desde a última segunda-feira (13), quando três pessoas morreram no território catarinense e quatro pessoas no gaúcho.

No Rio Grande do Sul, 2.653 pessoas ficaram desabrigadas até a madrugada desta segunda feira. No vale do rio Taquari, região mais afetada, foram abertos 35 abrigos públicos em 10 municípios. Ao todo, o estado soma 7.527 desalojados, de acordo com a Defesa Civil. Este é o grupo de pessoas que também tiveram que deixar suas casas, mas não precisam de abrigo público por poderem ficar com parentes ou amigos.

Em Santa Catarina, o número de desabrigados chega a 5.858. Foram abertos 82 abrigos públicos em 37 municípios. O número de desalojados ainda não foi divulgado.

Pelo menos 200 cidades foram atingidas pelas enchentes em ambos estados. No Rio Grande do Sul, 138 prefeituras comunicaram danos à Defesa Civil e em Santa Catarina 71 municípios já foram atingidos, sendo que 11 deles já decretaram estado de calamidade pública.

Pelo menos 30 trechos de rodovias estão bloqueados em ambos estados. No Rio Grande do Sul já são 20 bloqueios devido às quedas de barreira ou erosão que causa crateras no asfalto. Em Santa Catarina já são nove os trechos interditados, de acordo com dados da Defesa Civil.

Nas regiões mais atingidas em ambos estados, já há previsão de pancadas de chuva e trovoadas a partir de amanhã (21). A intensidade será menor do que na semana passada. Os estados seguem em estado de atenção para novos alagamentos. Neste domingo (19), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu vários alertas de inundação para seis rios da região.