Belém registra pontos de alagamento após forte chuva nesta sexta-feira (3)

Uma forte chuva que começou no fim da tarde desta sexta-feira (3) ocasionou pontos de alagamento em Belém. Apesar de ter sido uma chuva relativamente rápida, foi suficiente para encher ruas e causar transtornos à população.

Moradores e pedestres que transitam por pontos alagados afirmam que as cheias são recorrentes, a cada chuva um pouco mais intensa que cai. Gleice Melo, de 39 anos, mora e administra um pequeno empreendimento na Passagem São Pedro, entre as Travessas Barão do Triunfo e Angustura, no bairro do Marco. “Toda vez que chove por mais de uma hora, enche tudo aqui. Os bueiros enchem e volta tudo pelo cano de casa, no banheiro, na cozinha. Toda a água suja entra em casa. E pra sair e entrar em casa, tem que meter o pé nessa água”, reclama.

Para a moradora, os alagamentos ocorrem porque os bueiros estão entupidos. “Acho que tem que fazer uma limpeza, trocar essa encanação. O poder público precisa olhar mais para isso. Porque não é só aqui, a cidade toda alaga”, avalia.

Passagem São Pedro, no Marco, alagada após chuva. (Carmem Helena/ O Liberal)

Morador da mesma passagem há cerca de 15 anos, o analista de sistemas Marcelo Andrade, de 43 anos, conta que desde que mora no local os alagamentos no trecho acontecem. “A água costuma entrar nas casas. Se você reparar, várias casas foram elevadas por conta disso. Minha mãe fala que fez esse pedaço um pouco mais elevado para tentar evitar a água”, relata. “Além disso, quando seca, fica tudo enlameado, sujo, não é agradável de passar”, completa.

Outro ponto de alagamento já conhecido pelos belenenses é a esquina da Rua dos Mundurucus com a Avenida Alcindo Cacela, na Cremação. O estudante Danielson Ramos, de 24 anos, mora nas proximidades do cruzamento e precisa passar diariamente pelo local para ir à faculdade.

“É muito ruim ter que passar por aqui quando chove. Moro há 19 anos aqui e sempre presenciei isso. Já tentaram melhorar, teve uma época que não acontecia isso, mas depois voltou acontecer com frequência”, conta. “Isso prejudica as pessoas, de ter que ficar pisando nessa água imunda. Às vezes eu dou a volta por outra rua para não passar por aqui. Acho que isso acontece porque o lixo entope as tubulações”, diz.

Motoristas enfrentam problemas no cruzamento da avenida Alcindo Cacela com a rua dos Mundurucus. (Carmem Helena/ O Liberal)

Nossa reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para questionar sobre os alagamentos registrados nesta sexta (3) e aguarda posicionamento.

Tempo

De acordo com Sidney Abreu, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva desta sexta ocorreu por conta de uma “instabilidade formada devido à umidade disponível, associada às altas temperaturas, causando pancadas de chuva forte, acompanhadas de rajadas e relâmpagos”.

De acordo com o profissional, não são esperados episódios semelhantes nos próximos dias. “A tendência para os próximos dias é de tempo estável e altas temperaturas em Belém”, informou.