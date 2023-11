Calor extremo: Inmet emite alerta de aumento de temperaturas em sete estados

A previsão é altas temperaturas sejam registradas até, pelo menos, a próxima quarta-feira (Divulgação / Imagem ilustrativa)O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para o aumento nas temperaturas em sete estados brasileiros. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e o Distrito Federal estão em estado de alerta máximo devido à persistência da onda de calor.

O Inmet destaca que a intensificação do alerta está relacionada à duração contínua do fenômeno, projetando altas temperaturas até, pelo menos, a próxima quarta-feira (15).



Francisco de Assis, meteorologista e ex-diretor do Inmet, antecipa um aumento significativo nas temperaturas, especialmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele alerta que a onda de calor pode rivalizar com a ocorrida em setembro, com máximas podendo superar os 40ºC em algumas capitais.

Com a intensificação da onda de calor, algumas capitais podem registrar temperaturas recordes a partir deste fim de semana, conforme alerta do Inmet, que destaca um aumento de pelo menos 5ºC acima da média. Goiânia, Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Brasília e Curitiba estão entre as mais afetadas.

As informnações são do portal G1.