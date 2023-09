Ar-condicionado: como aliviar o calor sem exagerar na conta de energia

O mês de setembro está marcado por uma onda de calor que assola vários estados brasileiros. No Pará, a temperatura chega a 35°C e deve continuar pelas próximas semanas mesmo com pancadas de chuvas eventuais, devido ao clima quente e úmido predominante. Uma alternativa para driblar o calor e garantir algum conforto em ambientes fechados é o uso de ar-condicionado.

No entanto, se o consumidor não ficar atento, pode ter dor de cabeça com a conta de energia, com um salto no consumo pelo uso dos aparelhos de climatização. A Imperador recomenda algumas precauções na aquisição ou substituição de condicionadores de ar para manter a eficiência energética e economia no orçamento.

Regras de etiquetagem

Desde o início do ano começaram a vigorar novas regras de etiquetagem do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A mudança ocorreu para atender aos parâmetros da classificação de eficiência energética, de acordo com o Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal (IDRS).

De acordo com o Inmetro, a nova etiqueta aponta o cálculo do consumo anual de energia do condicionador de ar e considera o hábito do brasileiro. Além disso, a funcionalidade permite identificar a eficiência dos produtos com compressor do tipo Inverter.

A etiqueta agora apresenta novas informações sobre os produtos como tipo de fluido refrigerante usado no aparelho; consumo de energia anual (quanto menor o número, mais eficiente o aparelho); índice de eficiência sazonal (quanto maior o número, mais eficiente o aparelho); e direcionamento do consumidor, por meio de QR Code, para a base de produtos registrados no Inmetro. Além disso, foram incluídas duas novas categorias de classificação: “E” e “F”.

Para receber o selo A, o aparelho deve ter índice de eficiência energética de 5,5, em vez de 3,23. A diferença é devido a metodologia de cálculo da eficiência energética que considera o método de carga parcial e métrica sazonal.

Outro ponto a se observar é que, além da metodologia do Inmetro, as regras do Selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) também foram alteradas.O Selo Procel só pode ser utilizado em produtos com eficiência mínima A, além da obediência a outros critérios, como potência em modo de espera e tipo de gás refrigerante utilizado.

Manutenção regular garante o bom funcionamento dos equipamentos (Freepik.com)

Confira as dicas da Imperador para obter maior eficiência energética na climatização de ambientes fechados:

Escolha um aparelho eficiente: Deve-se observar a etiqueta de classificação de energia do Inmetro, priorizando a classificação energética mais alta (A ou superior). Além disso, é necessário verificar o ambiente para instalar um aparelho adequado, sem consumo excessivo de energia, no caso de espaços pequenos, por exemplo.

Manutenção regular: Um dos vilões do consumo de energia no aparelho de ar-condicionado é a falta de manutenção. Regularmente é necessário realizar a limpeza dos filtros, verificação do estado dos dutos e a manutenção geral do sistema.

Isolamento térmico: Outro ponto é a vedação de portas e janelas para evitar a entrada de ar quente e saída de ar frio. Investir em isolamento térmico para o espaço pode ser uma boa alternativa para economizar energia.

