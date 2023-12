Chuva alaga ruas de Manaus e moradores cobram prefeito por investimentos em decoração de Natal

Algumas áreas de Manaus (AM), no Amazonas, sofrem com alagamentos após a forte chuva de atingiu a cidade, no último final de semana. Moradores reclamam da situação e cobram alguma ação do poder público para resolver o problema. Em entrevista ao Diário do Amazonas, por exemplo, o líder comunitário Arleilson Barroso, da Rua Egídio Pinto, antiga Rua Natal, na Colônia Santo Antônio, denunciou o abandono e fez ironias ao prefeito David Almeida.

“Obrigado meu prefeito por trazer o Rio Solimões e o Rio Negro tudo para cá. Domingão, final de semana, final de ano aí e esse é o nosso presente. Não fez nada, investiu tudo na Ponta Negra. Traz o trenó do Papai Noel para esses moradores que não podem sair de casa porque eles não vão ter como sair”, diz o morador, em referência ao investimento na decoração de Natal da Ponta Negra.

Segundo Arleilson Barroso, foi prometido a construção de 100 metros de tubulação no local e nada ainda foi feito, o que ameaça a segurança de 500 famílias.

“Somente o corpo de bombeiros para ajudar. E eu quero te dizer ‘obrigado meu prefeito’ por essa piscina, por esse rio de água natural. Mais uma vez somente a Ponta Negra que existe na sua visão”, declarou.

Na mesma área, os becos Maranhão, Natal e da Fé estão em situação crítica. Arleilson conta que uma obra de drenagem não concluída na Avenida Max Teixeira deixou um tubo de águas pluviais na frente dos becos. Segundo ele, no início da atual gestão, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) prometeu que a obra teria continuidade, mas isso não ocorreu.

“O pior de tudo é que o prefeito mandou o seu secretário aqui, fizeram uma visita técnica, mandaram as máquinas, cavaram dizendo que iriam concluir a obra e nada disso aconteceu”, disse o morador.