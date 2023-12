Casa é arrastada durante forte chuva em Manaus; vídeo

Uma casa de madeira foi arrastada para dentro de um rio durante a chuva intensa que atingiu Manaus (AM) na manhã de ontem (17). O registro foi feito por uma moradora e repercutiu nas redes sociais. Segundo algumas pessoas da região, a residência de madeira foi atingida após o barranco onde ela ficava localizada, no bairro Educandos, ter começado a desmoronar.

De acordo com a moradora que gravou o vídeo, todos os pertences do dono da casa atingida foram levados na correnteza. No momento em que a residência de madeira foi arrastada, ele não estava no local.

No registro, é possível ver o momento em que a residência despenca do barranco, logo depois que ele começou a desmoronar. Outras 30 pessoas podem ter as moradias afetadas, já que o barranco continua cedendo devido à chuva intensa na região.

Chuva em Manaus

O temporal que assola a capital começou no sábado, 16, e ficou mais intenso no domingo. Na Zona Norte da capital, parte da Rua José Romão ficou alagada e muitos carros acabaram submersos.

Ainda ontem, uma equipe da Prefeitura de Manaus esteve na rua tentando bombear parte da água que invadiu a pista, mas não obteve sucesso, já que a chuva persistiu durante o resto do dia.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)