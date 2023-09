Estiagem deixa rio em porto de Manaus seco; 16 municípios do AM decretam emergência

O estado do Amazonas tem sofrido com as altas temperaturas e a falta de chuva. Um dos principais problemas na região Norte, a estiagem fez rios sumirem em algumas áreas do território amazonense. Em Manaus, por exemplo, um porto da Zona Oeste secou e os barcos ficaram presos na terra, por causa da falta de água. A situação forçou passageiros a andar no trajeto por onde normalmente passam os rios.

De acordo com a Defesa Civil do estado, 17 dos 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência por causa da estiagem, inclusive a capital, Manaus. Outros 38 estão em alerta.

O G1 Amazonas informou que, na manhã desta quarta-feira (28), o Rio Negro atingiu a cota 16,11 metros, nível considerado muito baixo para o período. Entre os meses de novembro de maio, período de cheia, o nível chega a 29 metros. Com a vazante, lagos e igarapés que cortam a cidade estão secando.

Além das comunidades ribeirinhas de Manaus, algumas cidades do interior Estado enfrentam dificuldades no abastecimento de água e falta de alimentos, em razão da dificuldade de locomoção das embarcações. Há casos em que os rios não secaram completamente, mas estão com bancos de areia, o que prejudica o trajeto em velocidade normal e em segurança.

O governo federal anunciou a criação de uma força-tarefa para levar alimentos e insumos às regiões mais afastadas.