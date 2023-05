Estudo mostra que mais da metade dos lagos e reservatórios do mundo estão secando

Mais da metade dos maiores lagos e reservatórios de água do mundo estão secando. conforme estudo apresentado pela revista Science, na última quinta-feira (18). Uma análise detalhada afirmou que os lagos e reservatórios estão perdendo cerca de 21,5 trilhões de litros anualmente, tendo como principais causas o consumo insustentável e as mudanças climáticas.

VEJA MAIS

Crise

Os lagos não costumam ser bem monitorados, apesar da importância crítica para a segurança hídrica, disse o pesquisador, mas desastres ambientais de grandes proporções em corpos hídricos vastos, como o mar Cáspio e o mar de Aral, mostraram aos cientistas uma crise mais ampla.

A pesquisa

A equipe de pesquisadores, que incluiu cientistas dos EUA, França e Arábia Saudita, acompanhou os maiores 1.972 lagos e reservatórios da TErra, usando dados de satélites.

Eles se concentraram em vastos corpos de água doce por conta da maior precisão dos satélites em registrar escalas maiores, também pela importância para os seres humanos e os animais selvagens.

A base de dados reuniu imagens do Landsat, o programa de observação da Terra mais antigo em atividade, com dados sobre a altura da superfície da água, obtidas por altímetros via satélite, para determinar como o volume lacunar variou ao longo de quase 30 anos.

O resultado foi que 53% dos lagos e reservatórios registram declínio no armazenamento de água a uma proporção de aproximadamente 22 gigatoneladas (uma gigatonelada equivale a um milhão de toneladas) por ano.

Ao longo do período estudado, foram perdidos 603 quilômetros cúbicos de água, 17 vezes o volume de água do Lago Mead, o maior reservatório dos Estados Unidos

Causas

A equipe usou modelos estatísticos para identificar fatores naturais e os provocados pelo homem.

No caso dos lagos, a maioria foi associada tanto ao aquecimento global quanto ao consumo de água pelos humanos. As temperaturas mais altas provocadas pelo aquecimento global levaram à evaporação, mas também podem ter diminuído a precipitação em alguns lugares.

Um outro aspecto registrado foi que tanto lagos em regiões secas quanto nas úmidas estão perdendo volume, sugerindo que o paradigma "o seco fica mais seco e o úmido, mais úmido", frequentemente usado para resumir como as mudanças climáticas afetam as regiões, nem sempre se mantém.

Mas, mesmo que a maioria dos grandes lagos no mundo esteja secando, quase um quarto teve um aumento em seu armazenamento hídrico devido o degelo de geleiras.

Hilary Dugan, cientista que estuda sistemas de água doce na Universidade do Wisconsin em Madison e que não participou do estudo, disse que lagos e reservatórios armazenam 87% da água doce do planeta, o que reforça a urgência de se adotar novas estratégias para o consumo sustentável.

"Se boa parte dos lagos de água doce estão morrendo, então vamos ver o impacto chegar de um jeito ou de outro, se não agora, no futuro não muito distante", afirmou Rajagopalan.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)