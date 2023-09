Amazonas: seca do Rio Negro faz Manaus decretar situação de emergência

A prefeitura de Manaus decretou situação de emergência em virtude da vazante do Rio Negro, que atingiu a cota de 16,11 metros nesta quinta-feira (28). A estiagem afeta diretamente a vida de comunidades ribeirinhas, impossibilitando a navegação de barcos e navios, o que ocasiona a falta de alimentos e água potável a estas pessoas.

De agosto até o início deste mês, o Serviço Geológico do Brasil registrou a vazante do rio, que chegou a 20 cm por dia. Os números referentes a 2023 são o dobro do ano passado.

Segundo a Defesa Civil do Amazonas, até o momento a vazante já atinge mais de 111 mil pessoas, em 15 municípios do estado. O prefeito da capital, David Almeida, falou sobre a importância do decreto que possui iniciativas para tentar minimizar os danos causados à população.

"Nós já temos ações programadas. Amanhã, nós vamos entregar 60 botes com motores para as comunidades que estão afetadas. A nossa estimativa é de furar uns 30 postos artesianos para levar água e essa estrutura ficar permanente nessas comunidades, independentemente da estiagem. Vamos levar alimentos também, que essa é uma outra grande necessidade", disse.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)