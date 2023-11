Helder Barbalho fala sobre alegações de que Pará é responsável pela fumaça em Manaus

O governador Helder Barbalho falou sobre as alegações de que a fumaça que tomou conta de Manaus nos últimos dias teria sido provocada por queimadas registrada no Pará. Ele foi questionado sobre o assunto durante sua participação no programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira (14). A jornalista Manu Delgado, da Plataforma Samaúma, citou um post nas redes sociais da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em que ela afirma que a fumaça na capital amazonense vem, principalmente, de incêndios no território paraense, que ocorrem em unidades privadas, em assentamentos e unidades de conservação.

"Com relação ao que está acontecendo em Manaus, não sei qual é o dado técnico. Eu não trato sobre suposição, não faço afirmação e nem opino sem ter dados técnicos e científico", disse Helder.

Ele afirma que os dados técnicos e científicos que possui demonstram que o fenômeno El Niño alavancou a temperatura "ao patamar nunca antes visto", gerando uma seca extrema que secou o leito dos rios da região e fez com que a vegetação estivesse extramente seca. "O que impulsionou o nível de focos de queimada, como também a exposição, pelo leito do rio ter baixado, de areia, o que acabou gerando uma cortina de areia e de fumaça que tomou conta do estado do Amazonas", declarou o governador do Pará.

Helder Barbalho observa que a região amazônia teve redução de 2,6 mil km² no desmatamento entre 2022 e 2023. A soma do Pará e do Amazonas nessa redução foi de 1,5 mil km². "Portanto, foram o Pará e Amazonas responsáveis pela redução do número apresentado pelo governo federal como uma vitória de todos nós. Mas, por outro lado, houve aumento dos pontos de queimada, por conta da vegetação ressecada. O Amazonas cresceu em 300% os seus focos de queimada, e o Pará, teve crescimento de 170%", completou o governador.