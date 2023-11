Bebê nasce em canoa a mais de 300 quilômetros de distância de Manaus

Uma mulher deu à luz a um bebê em uma canoa no rio Solimões, Amazonas. Ela mora na comunidade Nova Jerusalém, em Coari, e entrou em trabalho de parto dentro do transporte por volta das 7h30 de hoje (23). A equipe de bombeiros que atua na Base Fluvial Arpão, no município, auxiliou no parto da criança, que recebeu todos os cuidados necessários ainda na embarcação.

O caso ocorreu a 363 quilômetros de Manaus. Segundo informado pela corporação, a mulher, prestes a dar à luz, acompanhada de outras duas pessoas na canoa, chegou à Base durante a manhã. Os bombeiros levariam a passageira para um hospital de Coari, mas ela entrou em trabalho de parto ainda no bote, a caminho da cidade.

"À equipe de serviço, a dupla [bombeiros] informou que o saco gestacional [bolsa] da mulher havia rompido e ela precisava de ajuda", explicou a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos pré-hospitalares até a chegada dos passageiros à sede, no porto do município. “Nós auxiliamos e entregamos ao hospital municipal. Graças a Deus, tudo bem. A criança passa bem com a mãe", informou o cabo BM Picanço.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)