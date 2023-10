Campanha busca doações para bebê que nasceu na Praça da República; saiba como ajudar

Na última quarta-feira (25), uma mulher deu à luz em plena Praça da República, auxiliada por uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local e foi acionada por populares.

Após o nascimento, mãe e filha foram levadas por uma viatura do Corpo de Bombeiros à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, para avaliações médicas e conclusão do parto. "A bebê nasceu com 3.272kg e 58cm", informou a Fundação.

Depois de receber alta, as duas foram acolhidas em um espaço de convivência provisório. Agora a pequena Aurora, nome que a menina recebeu na Santa Casa, está precisando de doações de fraldas, roupas de recém-nascido e produtos de higiene. Quem quiser e puder ajudar mãe e filha pode entrar em contato com Cleber Cajun por meio do telefone (91) 98041-1304.